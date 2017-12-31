В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют четыре ТЦ

Четыре торговых центра эвакуируют в Москве после сообщений о минировании, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Людей из-за угрозы взрыва эвакуируют из торговых центров «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошёвском шоссе из-за угрозы взрыва», — сказал источник.

По его словам, также поступила информация об угрозе минирования ТЦ «Капитолий» на юго-западе Москвы и торгового центра «Мега» в Химках.

Ранее в Хорошёвском районе Москвы задержали мужчину, который подозревается в сообщении о ложном минировании торгового центра.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.