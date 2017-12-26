В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании ТЦ

В Хорошёвском районе Москвы задержан мужчина, который подозревается в ложном минировании торгового центра.

«В полицию поступил звонок от мужчины. По словам заявителя, к нему на улице подошла незнакомка и сообщила, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские Северного округа провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено», — приводит сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД России ТАСС.

Отмечается, что полиция задержала на улице Народного Ополчения 30-летнего москвича, подозреваемого в совершении звонка. Предполагается, что он находился в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.