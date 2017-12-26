Патрушев рассказал, откуда поступали звонки о ложных минированиях в России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что звонки о ложных минированиях на территории России поступали из США, Турции и Японии и с Украины.

Кроме того, он уточнил, что звонки о ложных минированиях затронули более 2,5 тыс. объектов.

«Проведённое расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии. В частности, из Турции, США, Японии и с Украины», — сказал Патрушев в интервью газете  «Аргументы и факты».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.

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