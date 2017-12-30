Полиция проверяет несколько торговых центров Красноярска после сообщений об угрозе взрыва

Полицейские проверяют ряд торговых центров в Красноярске после звонков о минировании зданий. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Юрченко.

«По всем поступившим звонкам проводится проверка. На месте работают полицейские и другие правоохранительные структуры», — приводит его слова РИА Новости.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о проверках в ТЦ «Атмосфера дома» и «Комсомолл».

Ранее сообщалось, что несколько торговых центров в Новосибирске проверяют после звонков о минировании. Также источник сообщил об эвакуации аэропорта в Красноярске после звонка о минировании.

URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.