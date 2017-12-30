Несколько торговых центров в Новосибирске проверяют после звонков о минировании

Сотрудники силовых структур проводят проверки в нескольких торговых центрах Новосибирска после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

«По всем поступающим сообщениям о подозрительных предметах сотрудниками полиции и УФСБ региона на местах проводится комплекс проверочных мероприятий», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По словам очевидцев, эвакуация проводится в торговых центрах «Версаль», «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк», а также «Аура».

Ранее источник сообщил об эвакуации аэропорта в Красноярске после звонка о минировании.

URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.