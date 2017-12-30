Источник сообщил об эвакуации аэропорта в Красноярске после звонка о минировании

В Красноярске эвакуируют аэропорт из-за анонимного звонка о заложенной бомбе.

«Неизвестные злоумышленники сообщили в экстренные службы о том, что аэропорт в Красноярске якобы заминирован. Туда незамедлительно отправились взрывотехники», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Он отметил, что в настоящее время рейсов на вылет из аэропорта нет, однако принято решение об эвакуации находящихся в терминале людей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.