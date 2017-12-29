Несколько ТЦ в Хабаровске проверяют после звонков о минировании
Сотрудники экстренных служб проверяют несколько торговых центров в Хабаровске после анонимных звонков о минировании зданий. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
«Были звонки о минировании нескольких объектов в Хабаровске. Все звонки проверяются. На месте работают экстренные службы», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
В настоящее время выясняются личности звонивших.
По словам очевидцев, «заминированы» ЦУМ, Дом одежды и Магазины Радости.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.
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