Несколько ТЦ в Хабаровске проверяют после звонков о минировании

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Сотрудники экстренных служб проверяют несколько торговых центров в Хабаровске после анонимных звонков о минировании зданий. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

«Были звонки о минировании нескольких объектов в Хабаровске. Все звонки проверяются. На месте работают экстренные службы», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В настоящее время выясняются личности звонивших.

По словам очевидцев, «заминированы» ЦУМ, Дом одежды и Магазины Радости.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.

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