Более 500 человек эвакуированы из дома в Саратовской области из-за сообщения о минировании

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В Саратовской области эвакуировали жильцов многоквартирного дома после анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Балаковского района.

«В 03:31 от неизвестного лица поступила информация о том, что заминирован гексогеном дом по адресу улица Шевченко, 46. Это 16-этажный двухподъездный дом, в котором проживают 557 человек, всего в доме 256 квартир», — заявили в пресс-службе.

В Петропавловске-Камчатском также несколько торговых центров эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о взрывных устройствах.

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Общество Происшествия
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