В Петропавловске-Камчатском людей эвакуировали из нескольких ТЦ после звонков о минировании

В Петропавловске-Камчатском несколько торговых центров эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Ведётся эвакуация работников и посетителей нескольких торговых центров. Это такие крупные магазины, как «Пирамида», «Парус», «Глобус», «Посейдон» и «Евразия», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Кроме того, по данным ведомства, эвакуирована пожарная часть в городе Елизове.

В настоящее время уточняется количество зданий, куда поступили сообщения об угрозе взрыва.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд торговых центров поступила информация о взрывных устройствах и была проведена массовая эвакуация.