На базе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт
Перед военными выступили семейный дуэт Антона и Виктории Макарских, певицы Зара и Юлиана Грин, актёр театра и кино Сергей Маховиков, а также ансамбль «Русская душа».
После своего выступления певица Зара передала военным письма от российских школьников с новогодними поздравлениями и словами поддержки.
Отмечается, что артисты выступили на отдалённых заставах, а также на центральной площадке в культурном центре базы.
11 декабря президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии в связи с победой на террористами ИГ в стране.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.