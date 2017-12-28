Синоптики прогнозируют, что оттепель в Москве продлится до новогодней ночи

Плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что ночью и днём в воскресенье, 31 декабря, будет +1…+3 °С и небольшие осадки. При этом из-за положительной температуры почвы выпавший снег будет таять, добавил Вильфанд.

1 января температура с большой долей вероятности опустится ниже нуля.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве перед Новым годом.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что днём в воскресенье, 31 декабря, во Владивостоке ожидается сильный снегопад.