Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается 0…-3 °C. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдётся без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта», — цитирует его РИА Новости.

Тишковец добавил, что в канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег.

Ранее МЧС предупредило о сильном снеге, метели и гололедице в Москве в воскресенье, 24 декабря.

НСН передавала, что парковка в Москве в новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января — будет бесплатной.

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