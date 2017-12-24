Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве
«В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдётся без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта», — цитирует его РИА Новости.
Тишковец добавил, что в канун Нового года, 31 декабря, выпадет небольшой снег.
Ранее МЧС предупредило о сильном снеге, метели и гололедице в Москве в воскресенье, 24 декабря.
НСН передавала, что парковка в Москве в новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января — будет бесплатной.