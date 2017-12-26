Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Новым годом

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал RT появившуюся в СМИ информацию о возможном наступлении в Москве рекордно тёплой погоды в период с 27 по 31 декабря.

«С утра сегодня проходил тёплый фронт, температура плавно повышалась. Ночью было -7 °С, по области до -10 °С, сейчас в Москве +3 °С. И дальше мы остаёмся в тёплой воздушной массе», — пояснил синоптик.

По его словам, днём в пятницу 29 декабря ожидается +3…+5 °С.

«И если брать чисто этот день, то да, возможно, мы перекроем (рекорды прошлых лет. — RT). Самое тёплое 29 декабря было два раза: в 1975 и 1998 годах. Ну, а с 30 декабря нас ждёт похолодание — от -1 до +4 °С. В воскресенье 30 декабря от -2 до +3 °С. В ночь на 1 января в центре столицы будет около 0 °С, по области до -2 °С», — заявил он.

Ранее синоптики сообщили, что в период с 27 по 31 декабря в столице ожидается рекордно тёплая погода.