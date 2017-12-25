В новогоднюю ночь во Владивостоке ожидается сильный снегопад

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Днём в воскресенье, 31 декабря, во Владивостоке ожидается сильный снегопад, сообщает «ПолитЭксперт».

По данным сотрудников Гидрометцентра, осадки будут выпадать в течение всего дня, и новогодняя ночь может стать заснеженной.

Как ожидается, пик придётся на период с 16:00 до 13:00 следующего дня. По предварительной информации, выпадет 40 мм осадков. На борьбу с последствиями снегопада выйдут дорожные работники.

Ранее Nation News сообщал, что во Владивостоке к Новому году запустят праздничные троллейбус и трамвай.

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