Во Владивостоке к Новому году запустят праздничные троллейбус и трамвай

Короткая ссылка
Троллейбус и трамвай, посвящённые новогодней тематике, появятся во Владивостоке, сообщает Nation News.

Отмечается, что транспортные средства украшены праздничной атрибутикой, внутри установлены ёлки.

Трамвай совершит свой первый рейс 26 декабря, а троллейбус начнёт курсировать с 27 декабря.

Для пассажиров приготовлена праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Также можно будет принять участие в лотерее проездных билетов. Приз — бесплатная поездка на общественном транспорте 30, 31 декабря и 1 января.

Тематический транспорт будет работать в течение месяца.

Ранее m24.ru сообщало, что для зрителей новогодних шоу в Москве запустят специальные автобусы.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119