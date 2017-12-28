Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» доставлен в Пресненский суд Москвы

Короткая ссылка
Устроивший стрельбу бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов доставлен в Пресненский суд Москвы.

«Обвиняемый в убийстве Аверьянов доставлен в Пресненский суд для избрания в отношении него меры пресечения», — приводит ТАСС сообщение суда.

27 декабря в здание кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы вошёл мужчина и открыл стрельбу. По данным Следственного комитета, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Его задержали в ночь на 28 декабря.

В результате стрельбы погиб один человек.

Соседи Аверьянова в беседе с телеканалом «360» охарактеризовали его как вспыльчивого человека.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119