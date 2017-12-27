Устроивший стрельбу на фабрике в Москве окончил физфак МГУ в один год с Дерипаской

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Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике в Москве, учился на физическом факультете МГУ одновременно с Олегом Дерипаской и закончил учёбу в том же году, что и миллиардер.

Об этом свидетельствуют данные базы выпускников.

Ранее родственники рассказали RT о вспыльчивом характере Аверьянова.

27 декабря в здание кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы вошёл мужчина и открыл стрельбу. По данным Следственного комитета, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов.

В результате стрельбы погиб один человек.

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