Устроивший стрельбу на фабрике в Москве окончил физфак МГУ в один год с Дерипаской
Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на фабрике в Москве, учился на физическом факультете МГУ одновременно с Олегом Дерипаской и закончил учёбу в том же году, что и миллиардер.
Об этом свидетельствуют данные базы выпускников.
Ранее родственники рассказали RT о вспыльчивом характере Аверьянова.
27 декабря в здание кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы вошёл мужчина и открыл стрельбу. По данным Следственного комитета, это был бывший владелец предприятия Илья Аверьянов.
В результате стрельбы погиб один человек.
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