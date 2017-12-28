Источник: убитый при стрельбе в Москве охранник работал на фабрике первый день

Убитый в ходе стрельбы на фабрике «Меньшевик» охранник Алексей Осипов в день инцидента впервые вышел на работу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор подписал 27 декабря 2017 года», — сказал источник.

В ночь на 28 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу на территории предприятия.