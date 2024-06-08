Четверо пострадавших при ударе ВСУ по селу Херсонской области направили в Крым
- РИА Новости
«Минздрав Херсонской области направил четверых пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма», — говорится в заявлении ведомства.
Пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф «Южный» Минздрава России.
7 июня армия Украины нанесла удар по селу Садовому, погибли 22 человека. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что за атаку российские военные отомстят на поле боя, при этом пощады врагу не будет.
В регионе объявили траур.