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Специалист Мурадян рассказал, как сэкономить на отдыхе за рубежом

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Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян рассказал о способах сэкономить на отдыхе за рубежом.

В беседе с 360.ru он заявил, что важно обращать внимание на время и дни недели вылета. Цена может быть немного ниже при выборе неудобных рейсов, например очень ранних или ночных.

«Относительно путёвок — в Турцию или ОАЭ — их будет дешевле купить у оператора, потому что у них авиатарифы дешевле именно в составе турпродукта, чем в свободной продаже», — отметил эксперт.

По его словам, в странах, где наступает межсезонье, бояться изменения погоды не стоит, тем более что оно отразится на стоимости отдыха.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

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