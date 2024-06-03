Специалист Мурадян рассказал, как сэкономить на отдыхе за рубежом

Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян рассказал о способах сэкономить на отдыхе за рубежом.

В беседе с 360.ru он заявил, что важно обращать внимание на время и дни недели вылета. Цена может быть немного ниже при выборе неудобных рейсов, например очень ранних или ночных.

«Относительно путёвок — в Турцию или ОАЭ — их будет дешевле купить у оператора, потому что у них авиатарифы дешевле именно в составе турпродукта, чем в свободной продаже», — отметил эксперт.

По его словам, в странах, где наступает межсезонье, бояться изменения погоды не стоит, тем более что оно отразится на стоимости отдыха.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.