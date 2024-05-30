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Губернатор Моор поздравил Кухарука с назначением

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С назначением на пост исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Telegram-канал Моора.

«Уверен, опыт, полученный в Тюмени, Руслан Николаевич в полной мере реализует на новом посту. А Тюменская область и Югра продолжат развивать добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Моор.

До назначения Руслан Кухарук был шесть лет мэром Тюмени.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и о назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

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