Путин подписал указ о назначении Кухарука врио главы ХМАО
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
30 мая Наталья Комарова объявила, что покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
Она поблагодарила президента за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.
Также сообщалось, что президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.