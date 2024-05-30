Путин подписал указ о назначении Кухарука врио главы ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

30 мая Наталья Комарова объявила, что покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Она поблагодарила президента за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.

Также сообщалось, что президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.