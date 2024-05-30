Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал глава государства на встрече с мэром. Видео их встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

30 мая Наталья Комарова объявила, что покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Она поблагодарила президента за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.