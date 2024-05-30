Наталья Комарова объявила, что покидает пост губернатора ХМАО
«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение. Перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала — я дома», — сказала Комарова.
Как подчеркнула руководитель округа, югорчане работают как дома, так и на восстановлении новых регионов с такой же самоотверженностью, как «наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции».
«Югра, ты в сердце всегда», — заключила Комарова.
В начале мая Наталья Комарова посетила ДНР с рабочим визитом.