Наталья Комарова объявила, что покидает пост губернатора ХМАО

Наталья Комарова покидает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Глава региона поблагодарила президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а также выразила признательность жителям Югры за командность и за любовь к Родине.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение. Перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала — я дома», — сказала Комарова.

Как подчеркнула руководитель округа, югорчане работают как дома, так и на восстановлении новых регионов с такой же самоотверженностью, как «наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции».

«Югра, ты в сердце всегда», — заключила Комарова.

В начале мая Наталья Комарова посетила ДНР с рабочим визитом.