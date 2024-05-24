В Подмосковье пополнилось число «Земских докторов» и «Земских фельдшеров»

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в региональные медучреждения трудоустроились более 30 специалистов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там напомнили, что с 2024 года перечень специальностей для этих программ в области был расширен.

По словам главы регионального Минздрава Алексея Сапанюка, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают улучшить доступность медицинской помощи в сельской местности.

В регионе для медиков действует большой комплекс мер социальной поддержки, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Московской области 124 медицинских работника трудоустроились по программе «Приведи друга» с начала 2024 года.