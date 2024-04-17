Более 120 медиков Подмосковья устроились на работу по программе «Приведи друга»

В Московской области 124 медицинских работника трудоустроились по программе «Приведи друга» с начала 2024 года.

Программа действует в регионе с 2022 года, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По словам первого зампреда правительства области Людмилы Болатаевой, программа особенно востребована у медицинских сестёр, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров.

По программе медицинский специалист может получить выплату за трудоустройство в свою организацию медицинского работника.

Ранее в Министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили о расширении списка специальностей, включённых в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».