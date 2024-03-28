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В Хабаровском крае расширили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

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В Министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили о расширении списка специальностей, включённых в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Хабаровском крае расширили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«Эти изменения вводятся на местном уровне и призваны улучшить ситуацию с дефицитом медицинских кадров в регионе», — сказала начальник отдела кадровой политики и образования министерства Дарья Татанова.

Новая редакция документа, помимо фельдшеров, включает акушерок, медсестёр и медицинских братьев, заинтересованных в трудоустройстве в амбулаторных учреждениях края.

Ранее сообщалось, что фельдшерские здравпункты построят в шести сёлах Подмосковья.

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