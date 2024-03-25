Фельдшерские здравпункты построят в шести сёлах Подмосковья

Фельдшерские здравпункты будут построены в шести сёлах Московской области.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендеры, опубликованные на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Объекты появятся в Одинцовском и Егорьевском округах, а также в Павловском Посаде и Шатуре. Подрядчиков определят в середине апреля.

Примерная площадь каждого здравпункта составит около 101 кв. м, в некоторых случаев её расширят до 140 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Аксарке открыли новое здание районной больницы.