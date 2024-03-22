RT в Telegram
Подпишись

В Аксарке открыли новое здание районной больницы

Короткая ссылка
В Аксарке начало работу новое здание районной больницы, где разместили скорую помощь, детский и взрослый стационары.
В Аксарке открыли новое здание районной больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

«Новый корпус в три раза больше прежнего деревянного. Каждая палата оборудована для маломобильных северян. В детском стационаре сделали игровую зону. Для медперсонала обустроили просторные комнаты отдыха. Повышаем качество медицинских услуг и в городах, и на сельских территориях», — заявил Артюхов.

Все помещения оборудованы современной медтехникой.

Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить