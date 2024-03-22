В Аксарке открыли новое здание районной больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
«Новый корпус в три раза больше прежнего деревянного. Каждая палата оборудована для маломобильных северян. В детском стационаре сделали игровую зону. Для медперсонала обустроили просторные комнаты отдыха. Повышаем качество медицинских услуг и в городах, и на сельских территориях», — заявил Артюхов.
Все помещения оборудованы современной медтехникой.
Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья.