В Аксарке открыли новое здание районной больницы

В Аксарке начало работу новое здание районной больницы, где разместили скорую помощь, детский и взрослый стационары.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

«Новый корпус в три раза больше прежнего деревянного. Каждая палата оборудована для маломобильных северян. В детском стационаре сделали игровую зону. Для медперсонала обустроили просторные комнаты отдыха. Повышаем качество медицинских услуг и в городах, и на сельских территориях», — заявил Артюхов.

Все помещения оборудованы современной медтехникой.

Ранее сообщалось, что к проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья.