К проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Основной целью проекта является повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдалённых территорий.
«Теперь нет необходимости ездить в аптеку за льготным препаратом или на консультацию к врачу в поликлинику. Всё можно получить рядом с домом», — заявила заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В настоящее время в проекте участвует более 320 фельдшерско-акушерских пунктов региона.
Ранее сообщалось, что на Ямале построят новый фельдшерско-акушерский пункт.