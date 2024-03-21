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К проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья

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В Минздраве Московской области рассказали о присоединении до конца 2024 года около 80 фельдшерско-акушерских пунктов региона к проекту «Эффективный ФАП».
К проекту «Эффективный ФАП» присоединится 80 пунктов Подмосковья

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Основной целью проекта является повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдалённых территорий.

«Теперь нет необходимости ездить в аптеку за льготным препаратом или на консультацию к врачу в поликлинику. Всё можно получить рядом с домом», — заявила заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В настоящее время в проекте участвует более 320 фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Ранее сообщалось, что на Ямале построят новый фельдшерско-акушерский пункт.

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