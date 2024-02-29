На Ямале построят новый фельдшерско-акушерский пункт
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
В ФАПе будут расположены прививочный, смотровой, процедурный кабинеты.
«Это будет модульное здание площадью около 200 кв. м. ФАП сдадут под ключ с установленной мебелью и оборудованием», — отмечается в сообщении.
В настоящее время фельдшер ведёт приём во временно предоставленном здании.
Ранее сообщалось, что в Курганскую областную больницу №2 поставили новое медицинское оборудование для проведения эндоскопических операций в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».