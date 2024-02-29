На Ямале построят новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа построят модульное здание на 200 кв. м для фельдшерско-акушерского пункта. Здание возводят по технологии, предназначенной для районов Крайнего Севера.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

В ФАПе будут расположены прививочный, смотровой, процедурный кабинеты.

«Это будет модульное здание площадью около 200 кв. м. ФАП сдадут под ключ с установленной мебелью и оборудованием», — отмечается в сообщении.

В настоящее время фельдшер ведёт приём во временно предоставленном здании.

Ранее сообщалось, что в Курганскую областную больницу №2 поставили новое медицинское оборудование для проведения эндоскопических операций в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».