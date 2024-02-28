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В больницу №2 Кургана поставили новое медоборудование по нацпроекту

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В Курганскую областную больницу №2 поставили новое медицинское оборудование для проведения эндоскопических операций в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
В больницу №2 Кургана поставили новое медоборудование по нацпроекту
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального департамента здравоохранения.

В тексте также отмечается, что за 2023 год в филиалы и ФАПы Курганской областной больницы №2 поступило современное оборудование на сумму более 6,2 млн рублей. В частности, филиал в Белозёрском округе получил стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп и другое оборудование.

Ранее «Радио 1» сообщало, что для больниц Московской области в 2024 году закупят 21 передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, которые используются при проведении операций.

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