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Врач Кондрахин: употребление энергетиков приводит к износу организма

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Полина Полетаева
Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, что употребление энергетических напитков негативно отражается на сердце и нервной системе, приводя к истощению организма.
Врач Кондрахин: употребление энергетиков приводит к износу организма
  • Gettyimages.ru

Собеседник RT отметил, что слово «энергетик» — не более чем красивое слово-суррогат.

«На самом деле это чистой воды стимулятор, потому что там энергия возникает за счёт стимуляции (организма. — RT). Вот если бы написали «стимулятор», наверное, многие задумались бы, зачем что-то стимулировать, особенно в молодом организме. Ведь в сути энергетических напитков лежит большая концентрация кофеина, порядка 100 мг. Большое количество углеводов, большое количество витаминов для того, чтобы человека встряхнуть», — рассказал врач.

Он добавил, что длительная стимуляция организма подобным образом приводит к крайне негативным последствиям, так как в первую очередь страдают сердце и нервная система.

«Отсюда мы получаем гипертоническую болезнь, инфаркты, инсульты. А также нарушения психических восприятий, потому что психика изнашивается. Если человек не отдыхает и постоянно на стимуляторах, он просто истощается и становится неуправляемым, потому что нервная система перегружается», — объяснил  Кондрахин.

Он обратил особое внимание на то, что в энергетических напитках содержится большая доза кофеина.

«Кофеина (в энергетике. — RT) — 150 мг. Если норма 50 мг в чашке, то там 150 мг. А человек пьёт три-четыре банки. Это 450 мг чистого кофеина... Если человек истощён и ему надо отдохнуть, а мы стимулируем его для дальнейшей работы, то в итоге произойдёт слом. Это приведёт к тому, что организм раньше времени износится и получит какие-то побочные эффекты... Поэтому, если до разума людей не доходит, что вы портите себе здоровье, значит, надо будет ограничивать всё законодательными решениями», — заключил врач.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним.

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