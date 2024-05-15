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В Союзе отцов поддержали запрет продажи энергетиков детям

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Полина Полетаева
Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT поддержал запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
В Союзе отцов поддержали запрет продажи энергетиков детям
  • Gettyimages.ru

По словам собеседника RT, инициатива своевременна.

«Вопрос об употреблении энергетиков поднимается среди родителей, в частности отцов, регулярно. Наверное, бывает настолько же часто, как и использование мобильных телефонов, вернее смартфонов. Такой вопрос, как энергетики, действительно актуален», — рассказал Солёнов.

По его мнению, употребление энергетиков зависит не только от розничной реализации, но и от того, какова культура потребления энергетиков со стороны родителей.

«Потому что родители, обеспокоенные употреблением энергетиков, зачастую и сами употребляют и зависят от этих энергетиков, показывая отрицательный пример детям. Поэтому важно, чтобы и сами родители чувствовали актуальность употребления (энергетических напитков. — RT) со своей стороны», — добавил собеседник RT.

Солёнов также отметил, что необходимо узнать мнение врачей по этому вопросу.

«Важно понять также, насколько это вредно с научной точки зрения. То есть что об этом говорят эндокринологи, врачи и насколько процент потребления этих энергетиков влияет на здоровье детей, особенно школьников», — заключил председатель Союза отцов. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты всех фракций внесли в ГД законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним.

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