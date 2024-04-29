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Хирург Самойлов рассказал о показаниях к бариатрической операции

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Бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал, какие существуют показания к бариатрической операции. Он отметил, что это малоинвазивная хирургическая процедура, во время которой изменяется анатомия желудка или кишечника.
Хирург Самойлов рассказал о показаниях к бариатрической операции
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Самойлов заявил, что такую операцию советуют сделать людям, чей индекс массы тела превышает 35 кг/м² (при сахарном диабете второго типа — при ИМТ 30 кг/м²).

Если человек готов после вмешательства соблюдать соответствующие рекомендации, то операция помогает справиться с лишним весом.

«Любая операция, в том числе и бариатрическая, несёт в себе риски», — уточнил Самойлов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.

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