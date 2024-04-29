Врач-гастроэнтеролог посоветовала удалять поджаренную корочку с шашлыка

Врач-гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала в беседе с RT, что шашлык из свинины, говядины и баранины является тяжёлой пищей. По её словам, для приготовления более полезного варианта лучше выбирать более диетические курицу или индейку.

«Они не только богаты белком, но и легко усваиваются организмом. В курице содержится большое количество витаминов группы В, А, Е, D, железо, цинк, много аминокислот. Индейка также содержит витамины группы В, множество минеральных веществ», — объяснила эксперт.

Чтобы мясо было ещё вкуснее и полезнее, можно предварительно его замариновать, отметила врач. Специалист предложила два рецепта маринада: кефирный и на основе лимонного сока.

«Для первого варианта нужно взять кефир, соль и свежую зелень — такой маринад сделает мясо более нежным. В маринад из лимонного сока нужно добавить паприку, молотый чёрный перец, соль и прованские травы. Лимонный сок содержит большое количество витамина С, что придаёт ему антиоксидантные свойства», — объяснила гастроэнтеролог.

Сделать шашлык вреднее может поджаренная корочка, предупредила собеседница RT.

«Она содержит канцерогены, которые образуются при жарке на углях. Эти вещества, употребляемые в большом количестве, способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний. По этой причине обычно рекомендуется поджаренную корочку с мяса удалять», — уточнила врач.

Помимо этого, она добавила, что с осторожностью нужно давать шашлык детям до семи-восьми лет.

«У них ещё не до конца созревшая пищеварительная система, для которой переваривание цельного куска мяса, содержащего большое количество соединительной ткани в виде мясных прожилок, может стать чрезмерной нагрузкой», — объяснила Утюмова.

Запивать шашлык врач рекомендует водой, поскольку это естественная для организма жидкость.

«Также можно пить горячие напитки, например чёрный или зелёный чай. Если же в планах есть употребление алкоголя, стоит помнить, что не существует безопасной дозы употребления спиртосодержащих напитков. Кроме того, они увеличивают чувство голода, поэтому возрастает риск переедания, а их высокая калорийность сделает приём пищи с шашлыком ещё более плотным», — заключила эксперт.

Ранее преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева объяснила в беседе с RT, что практически любая из существующих диет предполагает полный отказ от сладостей, но шоколад может быть полезен при снижении веса.