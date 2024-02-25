Снижающим вес посоветовали есть не более 25 г тёмного шоколада в день

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева объяснила в беседе с RT, что практически любая из существующих диет предполагает полный отказ от сладостей, но шоколад может быть полезен при снижении веса.

«Главное — выбирать правильный продукт и употреблять его в разумных количествах. Предпочтение стоит отдать тёмному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание», — рассказала эксперт.

По её словам, масло какао, входящее в состав шоколада, богато мононенасыщенными жирными кислотами.

«Они ускоряют обмен веществ и сжигание жиров. А ещё даже небольшой кусочек тёмного шоколада может эффективно утолить голод. Клетчатка в составе этого продукта создаёт длительное чувство сытости», — заявила специалист.

Современная диетология рекомендует при снижении веса употреблять не более 25 г тёмного шоколада в день, отметила Беляева.

«Это четверть 100-граммовой плитки, шесть кусочков. В такой порции содержится порядка 155 ккал. Употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нём вообще не содержится или содержится очень мало какао, зато очень много сахара, животного жира, а иногда и других добавок», — заключила она.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал в беседе с RT, как правильно питаться в период интенсивной работы.