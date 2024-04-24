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Кузнецова анонсировала законопроект о психологической помощи населению

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о готовящемся законопроекте, который закрепит понятие психологической помощи и определит, кто может её оказывать.
Кузнецова анонсировала законопроект о психологической помощи населению
  • РИА Новости

В настоящее время в стране есть большой запрос на квалифицированную психологическую помощь, поделилась она в разговоре с «Парламентской газетой». Однако, как Кузнецова отметила, под видом такой помощи свои услуги зачастую предлагают шарлатаны, после общения с которыми люди разочаровываются и не идут к квалифицированным специалистам.

«Отсутствие закона, регламентирующего психологическую помощь, привело к ситуации, когда у нас есть запрос на психологов-профессионалов, но законодательно это право в должной степени не обеспечено», — констатировала Кузнецова.

Однако в настоящее время по законопроекту получена обратная связь от аппарата правительства, заинтересованных органов исполнительной власти. Документ находится на доработке для внесения в Госдуму на рассмотрение, добавила вице-спикер.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о внесённых на рассмотрение в Госдуму поправках в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В документе предлагается разделить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь».

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