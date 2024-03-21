В ГД предложили разграничить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о внесённых на рассмотрение в Госдуму поправках в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В документе предлагается разделить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь».

Документ направлен на повышение престижа врачебной профессии и декриминализацию деятельности по оказанию медицинской помощи, объяснил депутат в разговоре с «Реальным временем».

«Авторами, в числе которых и я, предлагается уточнить понятие «медицинская помощь», а использование термина «медицинская услуга» конкретизировать только для финансового учёта и технического подсчёта», — прокомментировал Фаррахов.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы вывести оказание гарантированной медицинской помощи гражданам из-под действия закона и сделать невозможным возбуждение избыточного количества уголовных дел в отношении врачей.

Ранее сайт RT сообщал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.