В ГД предложили разграничить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь»
- РИА Новости
Документ направлен на повышение престижа врачебной профессии и декриминализацию деятельности по оказанию медицинской помощи, объяснил депутат в разговоре с «Реальным временем».
«Авторами, в числе которых и я, предлагается уточнить понятие «медицинская помощь», а использование термина «медицинская услуга» конкретизировать только для финансового учёта и технического подсчёта», — прокомментировал Фаррахов.
Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы вывести оказание гарантированной медицинской помощи гражданам из-под действия закона и сделать невозможным возбуждение избыточного количества уголовных дел в отношении врачей.
Ранее сайт RT сообщал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.