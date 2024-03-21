RT в Telegram
Подпишись

В ГД предложили разграничить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь»

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о внесённых на рассмотрение в Госдуму поправках в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В документе предлагается разделить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь».
В ГД предложили разграничить понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь»
  • РИА Новости

Документ направлен на повышение престижа врачебной профессии и декриминализацию деятельности по оказанию медицинской помощи, объяснил депутат в разговоре с «Реальным временем».

«Авторами, в числе которых и я, предлагается уточнить понятие «медицинская помощь», а использование термина «медицинская услуга» конкретизировать только для финансового учёта и технического подсчёта», — прокомментировал Фаррахов.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы вывести оказание гарантированной медицинской помощи гражданам из-под действия закона и сделать невозможным возбуждение избыточного количества уголовных дел в отношении врачей.

Ранее сайт RT сообщал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить