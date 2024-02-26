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Программу по послеродовой реабилитации женщин призвали включить в систему услуг по ОМС

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин.
Программу по послеродовой реабилитации женщин призвали включить в систему услуг по ОМС
  • РИА Новости

Копия обращения на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

По мнению Лантратовой, приоритетной государственной задачей остаётся создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России.

В частности, по её словам, одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребёнка, является доступность программ восстановления после родов.

«Так, во время беременности организм женщины сталкивается с колоссальными психологическими и физиологическими изменениями, ввиду чего после рождения ребёнка матери необходимы отдых, особая поддержка и часто — особое медико-психологическое восстановление», — подчеркнула депутат.

На данный момент частные клиники в Российской Федерации предоставляют довольно широкий перечень услуг по программам восстановления после родов, которые включают в себя индивидуальные консультации врачей-специалистов для родивших женщин, занятия лечебной гимнастикой и лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры, пояснила парламентарий.

Стоимость подобных программ при этом может достигать 150 тыс. рублей, оплату которых может позволить себе далеко не каждая семья. В то же время негативный опыт протекания послеродового периода может спровоцировать нежелание матери сталкиваться с беременностью повторно, что, в свою очередь, будет отрицательно влиять на демографическую ситуацию в стране, рассказала Лантратова.

«На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программ по послеродовой реабилитации женщин, а также представить позицию Министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.

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