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В Госдуме предложили сохранять право доноров на выходной при смене работы

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Депутаты фракции ЛДПР в преддверии национального Дня донора, 20 апреля, разработали законопроект, согласно которому доноры при переходе на новое место работы сохраняют право на неиспользованные ранее выходные дни.
В Госдуме предложили сохранять право доноров на выходной при смене работы
  • РИА Новости

Согласно Трудовому кодексу, доноры имеют право на оплачиваемый выходной в день сдачи крови, а также на дополнительный оплачиваемый день отдыха после каждой донации. Это право необходимо реализовать в течение года после процедуры донации.

Депутаты фракции ЛДПР считают, что эти льготы должны сохраняться за донором при переходе на новое место работы.

Документ разработали по просьбе самих доноров, рассказал «Парламентской газете» инициатор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нужно исходить из принципа справедливости: в данной ситуации речь идёт о заработанных днях, которые должны сохраниться», — прокомментировал он.

Согласно документу, при заключении трудового договора сотрудник должен письменно уведомить работодателя, что у него есть право на неиспользованные выходные дни за донорство.

Ранее сообщалось, что в список доноров костного мозга вошли 804 жителя Приморского края. В общей сложности в регионе проживают 5104 почётных донора России.

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