Донорами костного мозга в Приморье стали более 800 человек

В список доноров костного мозга вошли 804 жителя Приморского края. В общей сложности в регионе проживают 5104 почётных донора России.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Донорам, сдавшим кровь безвозмездно, предоставляются меры социальной поддержки. В их числе — право на получение ежегодной путёвки на санаторно-курортное лечение при достижении возраста 70 лет и старше, право на присвоение звания «Ветеран труда Приморского края» при стаже не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, ежегодная денежная выплата из федерального бюджета в сумме 16,5 тыс. рублей и другие», — заявила руководитель станции переливания крови Ольга Горева.

Сдать кровь может любой житель старше 18 лет. Предусмотрен ряд правил подготовки к процедуре. Например, нежелательно есть накануне острую, жареную и копчёную пищу, а также яйца, масло и молочные продукты.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области заявили о заготовке более 20 т донорской крови и её компонентов в 2024 году.