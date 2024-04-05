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В Подмосковье заготовили 20 тонн донорской крови и её компонентов в 2024 году

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В Министерстве здравоохранения Московской области заявили о заготовке более 20 т донорской крови и её компонентов в 2024 году.
В Подмосковье заготовили 20 тонн донорской крови и её компонентов в 2024 году

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Отдельно хочу отметить, что за десять дней после теракта в «Крокусе» благодаря активным и неравнодушным людям нам удалось заготовить 3,7 т крови и компонентов», — сказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и её компоненты применяются для спасения пациентов с ожогами, пострадавших в ДТП и детей, родившихся раньше срока.

Ранее в Департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что за год донорами костного мозга стали более 1 тыс. жителей региона.

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