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Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внёс националистическую организацию «Русский добровольческий корпус»* (РДК) в перечень террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. 

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в рядах РДК присутствуют украинские кадровые военнослужащие.

Президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

Президент призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, искать их поимённо и наказывать без срока давности.

В частности, Путин подчеркнул: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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