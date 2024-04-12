Врач Михалёва: депрессия может помешать в борьбе с лишним весом

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва заявила, что депрессия и тревожное расстройство могут приводить к повышению аппетита и перееданию.

«При расстройствах пищевого поведения (которые являются официально признанными психическими заболеваниями) также может формироваться патологический цикл диета-срыв-переедание, который в итоге не даёт возможности похудеть», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, эндокринные заболевания редко являются причиной ожирения. По статистике только 5% всех людей с ожирением приобрели его из-за эндокринных расстройств.

«К ним относятся: эндогенный гиперкортицизм, гипотиреоз, дефицит гормонов, в том числе возрастная гиперпролактинемия и крайне редко дефицит соматотропного гормона. Диагноз поможет поставить врач-эндокринолог», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.