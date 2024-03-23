Мурашко: мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в «считаные минуты»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мобилизация медицинских работников для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла в «считаные минуты».

«Необходимо отметить, что усиление произошло фактически в считаные минуты», — сказал глава ведомства.

По его словам, все федеральные центры, а также медики из других городов были готовы подключиться к работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей.

RT ведёт онлайн-трансляцию.