Мурашко: мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в «считаные минуты»
«Необходимо отметить, что усиление произошло фактически в считаные минуты», — сказал глава ведомства.
По его словам, все федеральные центры, а также медики из других городов были готовы подключиться к работе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей.
RT ведёт онлайн-трансляцию.