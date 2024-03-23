Депздрав Москвы: пострадавшие в «Крокусе» отправлены в 12 больниц Москвы

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске были доставлены в 12 больниц Москвы, им оказывается вся необходимая помощь.

Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Все силы и все средства были оперативно включены в работу... Привлечены все главные специалисты, всё необходимое есть, помощь оказывается», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.

Также МЧС России опубликовало список из 99 пострадавших в «Крокусе».

RT ведёт онлайн-трансляцию.