Депздрав Москвы: пострадавшие в «Крокусе» отправлены в 12 больниц Москвы
Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Все силы и все средства были оперативно включены в работу... Привлечены все главные специалисты, всё необходимое есть, помощь оказывается», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.
Также МЧС России опубликовало список из 99 пострадавших в «Крокусе».
RT ведёт онлайн-трансляцию.