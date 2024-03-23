Воробьёв доложил Путину о помощи пострадавшим в «Крокусе» и о работе врачей
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Доложил президенту из штаба на месте событий о том, что предпринимается для помощи пострадавшим, о работе врачей и об усилиях спасателей», — говорится в сообщении.
Ранее главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о теракте в «Крокусе».
Позже Путин провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и Воробьёвым.
RT ведёт онлайн-трансляцию.