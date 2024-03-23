Воробьёв доложил Путину о помощи пострадавшим в «Крокусе» и о работе врачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Доложил президенту из штаба на месте событий о том, что предпринимается для помощи пострадавшим, о работе врачей и об усилиях спасателей», — говорится в сообщении.

Ранее главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о теракте в «Крокусе».

Позже Путин провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и Воробьёвым.

RT ведёт онлайн-трансляцию.