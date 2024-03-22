Врач Идармачева рассказала об анализах, перед которыми не нужно голодать

Сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева перечислила анализы, перед которыми необязательно голодать.

Анализы на уровень гормонов щитовидной железы, вирусы, антитела, функцию печени и почек, витамин D, альбумин, билирубин, СОЭ, общий анализ крови не требуют отказа от приёма пищи перед сдачей, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, голодать в течение 8—12 часов необходимо перед сдачей анализов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.