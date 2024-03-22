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Врач Идармачева рассказала об анализах, перед которыми не нужно голодать

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Сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Айшат Идармачева перечислила анализы, перед которыми необязательно голодать.
Врач Идармачева рассказала об анализах, перед которыми не нужно голодать
  • Gettyimages.ru

Анализы на уровень гормонов щитовидной железы, вирусы, антитела, функцию печени и почек, витамин D, альбумин, билирубин, СОЭ, общий анализ крови не требуют отказа от приёма пищи перед сдачей, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметила специалист, голодать в течение 8—12 часов необходимо перед сдачей анализов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.

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