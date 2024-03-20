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Врач Малиновская заявила о важности анализов на оценку риска диабета

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.
Врач Малиновская заявила о важности анализов на оценку риска диабета
  • Gettyimages.ru

«Характер распространения диабета в последние годы сопоставим с настоящей эпидемией, хоть это и неинфекционное заболевание», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, риск развития этого заболевания связан с малоподвижной деятельностью, низким уровнем физической активности, избыточным весом и неправильным питанием.

«У пациента нарушается обмен веществ, организм не может эффективно использовать инсулин — гормон, участвующий в метаболизме глюкозы», — сказала эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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