Врач Малиновская заявила о важности анализов на оценку риска диабета
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«Характер распространения диабета в последние годы сопоставим с настоящей эпидемией, хоть это и неинфекционное заболевание», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Как отметила специалист, риск развития этого заболевания связан с малоподвижной деятельностью, низким уровнем физической активности, избыточным весом и неправильным питанием.
«У пациента нарушается обмен веществ, организм не может эффективно использовать инсулин — гормон, участвующий в метаболизме глюкозы», — сказала эксперт.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.